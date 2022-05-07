Александр Караваев, автор haqqin.az 13:50

С неожиданных сторон раскрывается содержание недавних переговоров в Баку министра финансов Израиля Авигдора Либермана с Ильхамом Алиевым. Определенной неожиданностью стала информация о том, что Израиль планирует значительные инвестиции в аграрную отрасль Азербайджана, чтобы после 2025 года включить азербайджанскую пшеницу в пул своего импорта. Что ищет Либерман с Ферером в Баку? Напомним, помимо пшеницы, Либерман обсуждал на переговорах в Баку увеличение поставок азербайджанской нефти и, что закономерно, карбамида, являющегося одним из основных компонентов аммиачных удобрений.

Ближе к концу мая в Баку вместе с группой отраслевых экспертов прилетит израильский министр сельского хозяйства Одед Ферер, который оценит потенциал и объёмы предстоящей работы в Азербайджане. Понятно, что Израиль пытается диверсифицировать риски острого дефицита пшеницы, вызванного войной в северном Причерноморье – регионе, который уже не одно тысячелетие является главным поставщиком зерновых для стран Средиземного моря. Еще не разрушенный римлянами храм в Иерусалиме был свидетелем того, как греки монополизировали поставки скифской пшеницы в бассейн Средиземного моря. Любопытно, что и в доисторические времена, и сейчас войны велись и ведутся, главным образом, из-за контроля над ресурсами. Что неудивительно, если учесть, что в основных украинских портах вывоза сегодня скопилось около пяти миллионов (!) тонн пшеницы. Похоже, данная ситуация будет влиять на сезонные агроциклы в течение ближайших десяти лет, поскольку даже после завершения войны в Украине российско-украинский конфликт как таковой исчерпан не будет. Не случайно в мартовском тендере государственной компании SAGO (Саудовская Аравия) с доставкой в сентябре впервые за несколько лет не было пшеницы из региона Черного моря, что свидетельствует о стремлении покупателей снизить военные и санкционные риски, связанные с доставкой грузов. Египетская компания GASC, в закупках которой российская пшеница традиционно занимала значительную долю, объявила в середине апреля тендер, пригласив только поставщиков из ЕС. Передел мировой торговли После того как российская «спецоперация» перекрыла большую часть экспорта из Украины, где кроме пшеницы есть ещё и кукуруза с подсолнечным маслом, вся мировая торговля зерном резко изменилась. Индия, которая традиционно не была крупным экспортером, поскольку высокие государственные цены на зерно удерживали его дома, отгрузила по требованию крупных импортеров внушительные объемы пшеницы. Однако ожидаемая засуха в Индии снижает в целом экспортный потенциал и возможности замещения украинского и российского зерна индийским.

Перебои с потоком зерна в сочетании с нехваткой удобрений и плохой погодой в регионах, где выращиваются основные культуры, повышает угрозу острого дефицита продовольствия. Рост цен на урожай уже привел к рекордному повышению мировых цен на продовольствие, усилив инфляционное давление и повысив уровень голода во всем мире. Текущие фьючерсы на пшеницу в Чикаго с поставкой в июле выросли после очередного роста на 3 процента еще на 1,6 процента до 10,9325 доллара за бушель. Почему Азербайджан? Почему выбор Израиля пал на Азербайджан, который не входит в число ведущих экспортеров зерна? Во-первых, азербайджанский агросектор надёжен с точки зрения стабильности экспорта и безопасности страны, усилившейся после завершения карабахского конфликта. Характерно в этом плане, что Израиль уже давно переключился на поставки азербайджанской нефти. В период 1995-2016 годов импорт в Израиль сырой нефти из Египта, Норвегии и Мексики постепенно менялся на поставки «черного золота» из Азербайджана и Казахстана (в течение данного десятилетия стоимость закупок из Казахстана составила - $12.7 миллиарда долларов, из Азербайджана - $14.3 миллиарда). Другими словами, Баку для израильской элиты — это давний и надежный партнер. Во-вторых, поставки из Азербайджана через железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс могут осуществляться как из портов Грузии на Черном море, так и из портов Турции, что сокращает транспортное плечо. В-третьих, Азербайджанская железная дорога обладает достаточным парком вагонов-зерновозов, закупленных в свое время у "Уралвагонзавода", которые в рамках кооперации с РЖД могут получать необходимое техническое и ремонтное обслуживание.

В перспективе Азербайджан вполне возможно обзаведется - с участием либо российских, либо турецких партнёров - собственным вагоноремонтным и вагоностроительным предприятиями. Четвёртый момент - Израиль не ждет на первом этапе крупных поставок из Азербайджана. Достаточно заместить ему от 150 до 300 тысяч тонн зерна для устойчивого сохранения баланса в зернохранилищах страны. Азербайджан это может обеспечить при содействии израильских компаний, располагающих необходимыми технологиями. Напомню, что Израиль, имеющий близкие демографические характеристики с Азербайджаном — это небольшое государство с численностью населения 9,2 миллиона и с темпами ежегодного экономического роста в среднем 1,9 процента. На данный момент на долю России и Украины приходится 30 процентов израильского импорта пшеницы, который составляет ежегодно 1,8-2 миллиона тонн. Таким образом, после 2025 года, то есть, на первом этапе, Израилю будет достаточно получать из Азербайджана от 150 тысяч тонн пшеницы с тенденцией дальнейшего увеличения роста. В целом Азербайджан может занять свое место на израильском рынке продовольствия и по ряду других агропродуктов, отчасти заменив охваченные кризисом Украину с Россией. На сегодняшний день ведущими странами-поставщиками различной агропродукции в Израиль являются США (10 процентов), Украина (7,6), Италия (4,9). Россия находилась на 13-м месте с долей 2,8 процента. Почему для Израиля важны азербайджанские удобрения? Недостаток пахотных земель и ограниченность водных ресурсов всегда были главным препятствием для развития сельского хозяйства Израиля. Общая площадь израильской пашни составляет порядка 302 тысяч гектаров, что фактически близко к площадям, которые Азербайджан может ввести в оборот после восстановительных работ в Верхне-Зангезурском и Карабахском экономических районах. Главные задачи, которые требуется решить азербайджанским агрохолдингам в деле повышения урожайности на этих землях – это правильное использование воды и научно обоснованный с точки зрения использования современных технологий выбор мест для посевов. В этой связи польза от сотрудничества с Израилем, который является одним из мировых лидеров в экспорте комплексных агротехнических услуг, в комментариях не нуждается. Как указывал Ильхам Алиев на встрече со своим новоназначенным представителем в Зангиланском районе, климат и география освобожденных территорий таковы, что там можно широкомасштабно заниматься и животноводством, и земледелием. Для первой сферы, наиболее подходящие условия в Лачинском, Кяльбаджарском, а также Губадлинском и Зангиланском районах. Проекты, связанные с земледелием, будут реализовываться в Агдамском, Физулинском, Ходжавенском, Джебраильском и также в Зангиланском и Губадлинском районах. Первый агропарк региона - речь идет о совместном проекте с турецким агрохолдингом "DOST Агропарк" – опять-таки, создается именно в Зангиланском районе.

Карбамид (или мочевина), выпускаемый SOCAR Carbamide – это удобрение с амидной формой азота, самое концентрированное из всех азотных удобрений. SOCAR Carbamide увеличил в первом квартале экспорт карбамида в восемь раз, доведя его до 83,6 тысячи тонн. Мощности предприятия составляют 650-660 тысяч тонн карбамида, на экспорт будет направляться до полумиллиона готовой продукции в год. По данным SOCAR, в пятерку основных импортеров азербайджанского удобрения входят Бразилия, Турция, Молдова, Болгария, Индия. Но основными рынками сбыта станут Турция и теперь уже, видимо, Израиль. Понятно, что при всем желании Азербайджан не сможет конкурировать с российским влиянием на рынок карбамида: в 2021 году Россия экспортировала в общей сложности 37,6 миллиона тонн удобрений (14,5 миллиона тонн азотных, 11,9 миллиона калийных и 11,2 миллиона сложных) на общую сумму 12,5 миллиардов долларов. Но дело в том, что азербайджанская продукция газохимической и нефтехемическй переработки станет существенным макрорегиональным стабилизатором для многих стран, которым необходимы небольшие по объёму, но критические по значимости в плане продовольственной безопасности поставки. Карбомид и его производные применяют под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного удобрения (для основного внесения), для ранневесенней подкормки озимых культур с немедленной заделкой в почву, а также для подкормки овощных и пропашных культур при помощи культиваторов-растениепитателей. Недостаток пахотных земель и ограниченность водных ресурсов всегда были главным препятствием для развития сельского хозяйства Израиля. Почти 32 процента его сельскохозяйственных земель орошаются. Аграрный сектор этой страны потребляет 60-72 процентов воды, поскольку 60 процентов территории Израиля можно использовать под сельскохозяйственные нужды только при условии круглогодичного искусственного полива. Баку – новый зерновой хаб? Дефицита с технической водой в Азербайджане, как известно, больше нет. А вскоре отпадает необходимость в импорте удобрений. Большое разнообразие почвенных и климатических условий Азербайджана позволяет выращивать самую разную сельскохозяйственную продукцию.