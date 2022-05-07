Синоптики спрогнозировали дожди на завтра

Завтра, 9 мая, в Баку и на Апшероне пройдут дожди, местами на полуострове интенсивные, к вечеру дождь прекратится. Будет дуть северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 10-12, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами ливни, град, в высокогорье - снег, ночью и утром туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 16-21, в горах ночью – от 3 градусов мороза до 2 радусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.