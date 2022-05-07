Мир предупреждают о сильнейшем голоде со времен Второй мировой

Возникший из-за коронавирусной пандемии и обострения ситуации в Украине кризис может привести к усугублению проблемы голода во всем мире, заявила министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. Об этом она предупредила в интервью Bild.



Шульце отметила, что в данный момент цены на продукты питания достигли рекордных значений, и около 300 миллионов человек страдают от голода.

"Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших", — сказала Шульце, которую цитирует РБК.