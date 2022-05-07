Рогозин снова угрожает: Россия может уничтожить НАТО за полчаса

В случае ядерной войны Россия сможет уничтожить страны НАТО за полчаса, написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, призвав при этом не допускать возникновения ядерного конфликта.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», - написал он.

В связи с этим Рогозин призвал россиян к солидарности с российской армией, так как страна имеет дело с «более мощным в экономическом и военном отношении врагом».

Отметим, что ранее в воскресенье Дмитрий Рогозин предупредил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение Вооруженных сил Украины средствами связи.