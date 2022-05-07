Британские журналисты обнаружили в России 66 лагерей для украинцев

Журналисты провели анализ сообщений российских местных новостей и выявили 66 лагерей с украинцами, расположенных в бывших советских санаториях и детских лагерях. Также известно о размещении украинцев как минимум в одном центре "патриотического воспитания" и даже на территории бывшей свалки химоружия. Многие из них расположены в Сибири, на Кавказе, Полярном круге и Дальнем Востоке.

В России находится как минимум 66 лагерей с депортированными украинцами, говорится в расследовании британского издания Inews, выдержки из которого приводит израильский 9tv.co.il.

Как выяснило британское издание, в 38 из этих лагерей находится 6 250 человек, в частности 621 ребенок. Во всех 66 лагерях могут содержаться около 10,8 тысячи человек, в том числе не менее тысячи детей. Причем более трети лагерей созданы для жителей Мариуполя, считают журналисты.

Британское издание с уверенностью сообщает о существовании лагерей в следующих регионах: полуостров Камчатка – 10 человек в общежитии Камчатского индустриального техникума в Елизове; город Находка, Приморский край – 300 человек, включая 86 детей. Местные СМИ писали, что в четырех соседних городах открываются 14 лагерей, вмещающих до 1350 человек; Сахалин – 20 человек; неподалеку от города Ульяновск – патриотический образовательный центр "Авангард" (количество украинцев неизвестно); поселок Леонидовка возле Пензы (там находится бывшая свалка химического оружия) – 600 человек; Мурманская область – 20 лагерей для украинцев, включая гостиницу "Северное сияние" в городе Никель и санаторий "Лапландия" в Мурмашах (количество депортированных неизвестно); Белгород (количество депортированных неизвестно); Уфа – как минимум один лагерь в местном университетском общежитии (количество депортированных неизвестно); Ленинградская область – 530 человек в лагере-интернате "Царицыно озеро".

"Есть достаточно доказательств того, что тысячи украинцев были вывезены в Россию под принуждением. Когда людям предоставляется выбор: остаться под усилившимися обстрелами или выехать на территорию оккупирующей державы, международным гуманитарным правом это расценивается как принудительное перемещение. Людей, которые хотят эвакуироваться в более безопасные районы Украины, вместо этого отправляют в Россию — в некоторых случаях в районы, весьма удаленные от украинских или европейских границ", — заявила заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Локшина.

Как сообщает британское издание, официально гражданам Украины не запрещено покидать лагеря, но "удаленность районов пребывания, отсутствие денег, телефонов и документов ставит перед теми, кто хочет покинуть лагерь, практически невыполнимую задачу".