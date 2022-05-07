Под Харьковом армия Украины освободила несколько сел

Под Харьковом освобождены село Циркуны и еще семь населенных пунктов, написал в фейсбуке главный редактор украинского издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений", - написал он, отметив, что Циркуны были под оккупацией россиян с 24 февраля.

"Все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС РФ, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", - добавил Бутусов.