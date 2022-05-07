МИД Швеции высоко оценил дружбу и сотрудничество Баку и Стокгольма

Министры иностранных дел Азербайджана и Швеции - Джейхун Байрамов и Анн Линде обменялись письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, глава МИД Швеции отметила 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и, воспользовавшись случаем, высоко оценила дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией. Анн Линде пожелала продолжения хороших отношений и сотрудничества между странами.

В свою очередь, Джейхун Байрамов отметил, что культурное мероприятие, которое состоится 19 мая в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, является символичным с точки зрения нобелевского наследия в Баку. Министр подчеркнул, что на протяжении этих лет экономическое и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Швецией развивалось по восходящей.

«Верим, что Швеция будет успешно председательствовать в Совете ЕС в следующем году, и готовы внести свой вклад в деятельность, которая будет осуществлена в рамках Восточного партнерства», - написал Байрамов.

Главы внешнеполитических ведомств выразили искренние поздравления и пожелали дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между Баку и Стокгольмом.