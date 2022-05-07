Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма

Российские силы стягивают на север аннексированного Крыма военную технику, в частности зенитно-ракетные комплексы, сообщает принадлежащий «Радио Свобода» проект «Схемы».

Издание со ссылкой на данные спутника Planet Labs за 6 мая отмечает, что техника перемещается в село Филатовка на границе с Херсонской областью. Число единиц военной техники возросло на двух участках Филатовки, на которых можно заметить около 200 боевых бронированных машин разного типа, а также грузовых и командных автомобилей, указывается далее.

Кроме того, там появилась крупногабаритная техника, которая, по мнению военного эксперта, проанализировавшего спутниковые данные, может быть передвижными зенитными и ракетными комплексами.