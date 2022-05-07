Президент Германии раскритиковал Путина и назвал войну России против Украины «переломом эпохи»

Война России против Украины - это «разрыв со многим из того, что мы считали само собой разумеющимся, это перелом эпохи», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с речью на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина, отметив, что, напав на Украину, Путин «окончательно разрушает основу европейского миропорядка»: «Когда он говорит о фашизме, о «денацификации», он лжет». Это «вероломное и циничное искажение истории», считает президент ФРГ.

По его словам, путинское приравнивание борьбы с национал-социализмом «к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины» тоже является вероломным и циничным надругательством над историей». «Под предлогом «денацификации» президент России «убивает даже тех людей, кто прошел через ад: в том числе переживших Холокост», - подчеркнул глава германского государства.

Вместе с тем президент ФРГ признал, что он лично тоже заблуждался и не верил в возможность того, что Путин готов привести собственную страну к политическому, экономическому и моральному разорению.

Штайнмайер еще раз выразил поддержку Украине и сказал, что Германия делает это «с полной убежденностью и всем сердцем», как и ее европейские соседи.