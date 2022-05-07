В Армении идут обыски и аресты членов «Дашнакцутюн»

Власти Армении проводят обыски в офисах партии АРФ «Дашнакцутюн» в Армавирской области страны, двое членов партии арестованы, сообщил один из лидеров оппозиционного «Движения сопротивления» Ишхан Сагателян.

Армянские СМИ сообщают, что двое членов «Дашнакцутюн» Алексан Алексанян и Арамаис Мхитарян арестованы по статье 163 УК Армении (воспрепятствование проведению законных собраний, митингов, шествий, демонстраций или участию в них либо принуждение к участию в них, а также в незаконных собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения).

Депутат-дашнак Арцвик Минасян сообщил, что с утра представители правоохранительных органов проводят массовые обыски в квартирах десятков граждан: «В офисах нашей партии в городах Армавир, Эчмиадзин и Баграмян Армавирской области были произведены обыски и конфискации».