В Армении идут обыски и аресты членов «Дашнакцутюн»
Власти Армении проводят обыски в офисах партии АРФ «Дашнакцутюн» в Армавирской области страны, двое членов партии арестованы, сообщил один из лидеров оппозиционного «Движения сопротивления» Ишхан Сагателян.
По его словам, некоторые члены партии подверглись приводу.
Армянские СМИ сообщают, что двое членов «Дашнакцутюн» Алексан Алексанян и Арамаис Мхитарян арестованы по статье 163 УК Армении (воспрепятствование проведению законных собраний, митингов, шествий, демонстраций или участию в них либо принуждение к участию в них, а также в незаконных собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения).
Депутат-дашнак Арцвик Минасян сообщил, что с утра представители правоохранительных органов проводят массовые обыски в квартирах десятков граждан: «В офисах нашей партии в городах Армавир, Эчмиадзин и Баграмян Армавирской области были произведены обыски и конфискации».