Таджикские погранвойска привели в состояние полной боеготовности

Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана приведены в состояние полной боевой готовности после боестолкновения между боевиками «Талибана» и «Исламского государства», произошедшем 7 мая в приграничном районе Ходжа-Гор афганской провинции Тахар. Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Погранвойск Таджикистана.

По официальной информации представителя пограничных сил талибов, на которую ссылаются в Госкомитете, бой начался в 11:45 дня и продолжался полтора часа. Во время столкновения «пули случайно попали» на территорию Таджикистана. Обошлось без человеческих жертв и материального ущерба, утверждают в ведомстве.

«В настоящее время соответствующими структурами «Талибана» принимаются меры по выявлению и обезвреживанию террористических группировок в районе Ходжа-Гор. Ситуация на таджикско-афганской госгранице оценивается как стабильная и находится под контролем таджикских пограничников», — говорится в сообщении.

О боестолкновениях на границе Афганистана и Таджикистана накануне сообщали афганские СМИ и источники в соцсетях. Писали, что неизвестные боевики выпустили в направлении Таджикистана несколько ракет из автомобиля Toyota, после чего скрылись. Источники предполагали, что обстрел устроили боевики ИГИЛ. Sputnik Таджикистан со ссылкой на свой источник в Погранвойсках сообщил, что в сторону республики были выпущены 7 снарядов, 4 из которых упали в реку Амударья, еще 3 — в лесистую зону близ границы.

Агентство Fergana пишет, что сегодня ИГИЛ на своих ресурсах подтвердило ответственность за обстрел территории Таджикистана семью реактивными снарядами. Террористы сообщили, что они были выпущены с пусковой установки на автомобиле в направлении Вооруженных сил Таджикистана, расположенных неподалеку от города Куляб. После обстрела таджикские пограничники открыли огонь по джихадистам, но им удалось скрыться.