Асад приехал в Тегеран и встретился с Хаменеи и Раиси

Президент Сирии Башар Асад утром в воскресенье прибыл в Тегеран, где встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрагимом Раиси, сообщает IRNA.

Подробности о целях и содержании переговоров не приводятся. Отмечается лишь, что это второй визит Асада в Иран с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война. Первый раз он посетил Иран с визитом в феврале 2019 года.

После встречи с Хаменеи и Раиси Асад покинул Иран.