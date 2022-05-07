Российских журналистов не пустили на Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации журналистам из России, пишет американский новостной сайт The Wrap со ссылкой на двух человек, получивших отказ.

По их словам, глава пресс-службы фестиваля Аньес Леруа сообщила группе российских журналистов, что руководство фестиваля ждало для принятия решения улучшения ситуации в российско-украинском конфликте, однако с учетом того, что до начала мероприятия осталось менее двух недель, решило отказать «всем» россиянам.

В комментарии The Wrap Леруа заявила, что на фестиваль допустили лишь тех журналистов, чья позиция по войне с Украиной соответствует позиции фестиваля. На уточняющий вопрос, был ли аккредитован хоть кто-нибудь из России, она не ответила.

Каннский фестиваль 2022 года пройдет с 17 по 28 мая. В основном конкурсе будет участвовать фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». 1 марта руководство Каннского фестиваля заявило, что из-за вторжения России в Украину не позволит присутствовать на мероприятие людям, которые связаны с российскими властями, напоминает «Медуза»