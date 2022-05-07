Первая леди США приехала в Украину и встретилась с переселенцами

Первая леди США Джилл Байден в День матери, 8 мая, посетила украинских переселенцев в Ужгороде (запад Украины), а также встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского облсовета в Telegram.

«Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде.В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили переселенцев из зоны боевых действий. В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины, подчеркнули в облсовете.

Также первая леди США посетила украинских беженцев в словацких городах Кошице и Вышне-Немецкое на границе Закарпатской области, сообщает Associated Press.