ФБР нашло улики преступлений на яхте Керимова

Как сообщает Business Insider, в конце марта яхта миллиардера Amadea, чтобы не попасть под действие санкций, введенных Соединенными Штатами, Евросоюзом и Великобританией, покинула берега Мексики и взяла курс на Владивосток. В пути экипаж яхты принял решение пришвартоваться в одном из портов Фиджи.

Федеральное бюро расследований США обнаружило улики на арестованной в Фиджи яхте российского олигарха, выходца из Дагестана Сулеймана Керимова, подтверждающие преступную деятельность миллиардера — отмывание денег, уклонение от санкций США и предварительный сговор с целью совершения финансовых преступлений.

В середине апреля Amadea причалила в порту Лаутока, где была задержана местными властями, поскольку без разрешения таможни вошла в исключительную экономическую зону островного государства.

Спустя некоторое время на яхту с обыском нагрянули несколько спецагентов ФБР, после чего власти выдали ордер на арест Amadea, а несколько дней назад суд Фиджи разрешил конфисковать яхту Керимова стоимостью около 400 миллионов долларов.

По данным Минюста США, Сулейман Керимов заставлял своих бенефициаров совершать в долларах операции для обслуживания яхты через американские финансовые учреждения. Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Б. Гарланд заявил в интервью Business Insider: «Решение суда (о конфискации яхты) наглядно демонстрирует, что законы США действуют. Нет прибежища для активов преступников, поддерживающих российский режим. Министерство юстиции продолжает неустанные усилия по привлечению к ответственности виновных в гибели людей и разрушениях в Украине».