«Азов»: «Мы не получили никакой поддержки. А сдаваться для нас неприемлемо»

По словам бойцов "Азова", за два месяца осады они уничтожили более 2,5 тысяч живой силы россиян и ранили более 500 человек: "Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это больше 10% потерь врага по всей стране. Такая же почти ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбежек из РФ. 150 прилётов в день. И у нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки".

Военные, осажденные на заводе, также упрекнули украинские власти в том, что им не удалось защитить Мариуполь. "Нашему государству не удалось защитить Мариуполь. Мы видели, что ситуация становится критической, мы решили остаться тут, чтобы защищать Мариуполь. Это решение надо было принято, потому что никто не мог это сделать. Эта война началась не 24 февраля, мы это постоянно говорили. Нашу подготовку саботировали официальные представители Украины. Мы знали, что большая война с Россией начнется. Мы готовились, как могли - проводилась профессиональная подготовка, собиралась амуниция. Мы не получили ни одного "Джавелина", никакого нового оружия, нового транспортного средства. Мы не получили никакой поддержки. Мы остались одни. Мы оставались одни на протяжении последних восьми лет. Никто не ожидал, что мы продержимся так долго", - сказал Самойленко, его слова приводит Русская служба BBC.

Он заявил, что бойцы "Азова" не собираются сдаваться в плен. "Первый вариант - можно отложить оружие и ждать конца: это будет медленная смерть от голода или скорая от бомб. Второй вариант - можно попытаться сбежать, как трус, думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Третий вариант - можно сдаться. Четвертый вариант - единственный способ, гарантирующий вам жизнь и вам не будет стыдно - это стоять и бороться", - сказал Самойленко, добавив, что бойцы "Азова" все время знали, что у полка нет высоких шансов на выживание, если их возьмут в плен. "Сдаться для нас неприемлемо. Каждый пленник - это ресурс политического и военного давления", - заявил Самойленко, слова которого цитирует украинское издание "Громадське".

"Хочу обратить внимание вот на что: политики сейчас пытаются договориться с... российской армией. Забывая, что эти люди делают с Украиной прямо сейчас, что они пришли уничтожать. Наша главная цель - уничтожить угрозу. Вот почему нам нужна поддержка всего мира, свободного мира. Потому что мы защищаем сейчас и его. Мы сражаемся за весь свободный мир. Потому что российские аппетиты только растут, и если они раздавят нас, украинскую оборону, все пойдет прахом. Они пойдут дальше - пойдут в Польшу, в страны Балтии, возможно - еще дальше", - говорит Самойленко, призвав страны Европы отказаться от российского газа и усилить военную помощь.

По словам офицера, у бойцов "Азова" еще есть оружие и боеприпасы, но ограниченное количество, и они планируют продолжать сражаться. "У нас есть связь с командованием, у нас есть приказ держать оборону. Это все", – сказал Самойленко.