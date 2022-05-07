В Украину приехал и премьер Канады

Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину, написал в Telegram-канал глава Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар... И конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпичан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - пишет Маркушин.

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Канады. Он отметил, что надеется, что премьер Канады также поддержит организацию усилий украинской диаспоры в стране по восстановлению Ирпеня.