Евросоюз не смог договориться: Венгрия заблокировала эмбарго на российскую нефть

Представителям 27 стран — членов Евросоюза на встрече 8 мая не удалось согласовать новый, шестой пакет санкций в отношении России, пишет Bloomberg. Венгрия по-прежнему отказывается поддержать эмбарго на покупку российской нефти, а для принятия пакета санкций необходимо, чтобы его одобрили все страны Евросоюза.

Несмотря на то, что ранее ЕС предлагал разрешить Венгрии, Чехии и Словакии продолжать закупки нефти у России до 2024 года, венгерские власти считают, что этого недостаточно, так как стране нужно будет дополнительное финансирование для переориентации на другие источники поставок.

Переговоры о новом пакете санкций будут продолжены в ближайшее время.