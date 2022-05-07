Боно неожиданно приехал в Киев и спел в метро

Лидер всемирно известной ирландской рок-группы U2 Боно выступил 8 мая в метрополитене Киева. Он и другой участник группы Эдж исполнили известные композиции музыкального коллектива With or Without You, Angel of Harlem и другие.

Позднее к ним присоединилась украинская группа «Антитела», вместе с ее фронтменом Тарасом Тополей участники U2 спели Stand by Me Бена Кинга, заменив слова в ней на Stand by Ukraine, передает ТСН.

Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон) — 61-летний ирландский автор-исполнитель, музыкант и филантроп. Кроме музыкальной деятельности известен своей гуманитарной деятельностью. Был посвящен в рыцари королевой Елизаветой Второй в 2007 году. После вторжения РФ в Украину U2 опубликовала в своем Instagram несколько постов в поддержку Украины.