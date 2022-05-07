В Баку ограничат движение транспорта: подготовка к «Формуле 1»

В связи с ремонтными работами, проводимыми на трассе в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы 1», будет ограничено движение транспорта на участке от круга Азнефть на проспекте Нефтчиляр (пересечение проспекта Нефчиляр и улицы Ниязи) до отеля Absheron Marriott (пересечение проспекта Нефтчиляр и улицы Пушкина), сообщили в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

В Операционной компании обратились к водителям с просьбой «использовать альтернативные дороги с учетом того, что данный участок дороги будет загружен».

Также отмечается, что дороги не перекрыты, будет сужена лишь полоса движения.