Google начал блокировать аккаунты попавших под санкции депутатов Госдумы
Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной (фракция КПРФ) и ее YouTube-канал. В сообщении о блокировке, скриншот которого опубликовало РИА Новости, говорится, что такое решение принято из-за санкций.
Агентство также сообщило, что о блокировке аккаунтов в Google также заявили и несколько других депутатов, в том числе Мария Бутина и Евгений Федоров, входящие во фракцию «Единой России», депутат от КПРФ Михаил Матвеев.