Фархад Ахмедов вырвал из рук Татьяны яхту Luna. Но яхта попала в руки Германии…

Еще раньше из-за бракоразводного судебного процесса между Ахмедовым и его женой Татьяной яхта Luna в течение нескольких лет находилась в порту Дубая. И только в декабре прошлого года, когда бывшие супруги договорились о взаимных компенсациях, её отбуксировали для ремонта на одну из верфей Гамбурга.

Власти Германии могут конфисковать суперяхту Luna стоимостью 360 миллионов долларов, которая принадлежит Фархаду Ахмедову, российскому бизнесмену азербайджанского происхождения. В настоящее время яхта находится на ремонте в немецком порту Гамбург, но, как сообщает luxurylaunches.com, идет подготовка к её конфискации, поскольку Ахмедов попал под санкции Евросоюза.

Сам Фархад Ахмедов попал под санкции Евросоюза в апреле нынешнего года, из чего следует, что яхта Luna, как, впрочем, и другие активы азербайджанского миллиардера на Западе, подлежит конфискации.

Тем не менее, власти ФРГ пока не приступили к исполнению санкций, мотивируя это двумя причинами – все еще не проведены процедуры по определению юридического владельца Luna, а также не завершен полностью оплаченный заказчиком ремонт яхты.

В то же время сразу несколько источников в Берлине сообщили, что едва судно попытается покинуть Гамбург, немецкие власти немедленно его арестуют.

Следует напомнить и о том, что недавно Швейцария поддержала пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который предполагает конфискацию десятков счетов в швейцарских банках, принадлежащих ряду российских олигархов, в том числе и Фархаду Ахмедову.