Первое международное соревнование на освобожденных землях завершилось грандиозной шоу-программой фото
Подведены итоги международной гребной регаты «Кубок Президента-2022», посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Запомнились соревнования тем, что они впервые проводились на освобожденных территориях Азербайджана.
В первый день турнира в Мингячевире был организован официальный парад команд, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Турции и Узбекистана. По окончании парада президент Федерации гребли на каноэ и гребле Азербайджана Вугар Ахмедов, мэр Мингячевира Ильхам Исмаилов и представители федераций стран-участниц регаты «Кубок президента» посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.
Официальное открытие регаты «Кубок Президента-2022» и первые соревнования стартовали в Суговушане, освобожденном в ходе победной для Азербайджана 44-дневной Отечественной войны. На церемонии открытия выступили спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шуши), Эмин Гусейнов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент AKAF Вугар Ахмедов, член правления Федерации гребли Турции Бюлент Эрен, президент грузинской Национальной федерации по гребле на каноэ Заза Надирадзе.
Художественная часть мероприятия продолжилась выступлениями артистов и ярким шоу на воде.
В первый день регаты состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены соревновались на Суговушанском водохранилище. Сборная Азербайджана завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей на соревнованиях, организованных среди подростков и молодежи в 5 возрастных категориях.
Во второй день регаты участники соревновались в академической гребле на базе Центра олимпийской подготовки и спорта «Кура» в Мингячевире. Сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали в трех возрастных категориях.
В командном зачете азербайджанские спортсмены заняли первое место в академической гребле, турецкие – в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Спортсменам обеих стран были вручены кубки чемпионата. Всего азербайджанская команда завоевала в регате 9 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.
На церемонии закрытия гребной регаты «Кубок Президента-2022», проведенной в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кура» в Мингячевире, был представлен видеоролик, посвященный жизни и деятельности Гейдара Алиева. Мероприятие продолжилось концертной программой, которая завершилась красочным фейерверком.