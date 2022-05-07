Подведены итоги международной гребной регаты «Кубок Президента-2022», посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Запомнились соревнования тем, что они впервые проводились на освобожденных территориях Азербайджана.

В первый день турнира в Мингячевире был организован официальный парад команд, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Турции и Узбекистана. По окончании парада президент Федерации гребли на каноэ и гребле Азербайджана Вугар Ахмедов, мэр Мингячевира Ильхам Исмаилов и представители федераций стран-участниц регаты «Кубок президента» посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

Официальное открытие регаты «Кубок Президента-2022» и первые соревнования стартовали в Суговушане, освобожденном в ходе победной для Азербайджана 44-дневной Отечественной войны. На церемонии открытия выступили спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шуши), Эмин Гусейнов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент AKAF Вугар Ахмедов, член правления Федерации гребли Турции Бюлент Эрен, президент грузинской Национальной федерации по гребле на каноэ Заза Надирадзе.