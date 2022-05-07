Первый канал, «Россия-1», НТВ... США вводят новые санкции против России

США вводят политику ограничения выдачи въездных виз военнослужащим РФ и запрет на пересечение американской границы в отношении еще 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц в связи с их причастностью к нарушению прав человека в Украине или подрыву суверенитета этой республики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, Штаты «ввели новую политику ограничения выдачи виз, которая относится к военным должностным лицам Российской Федерации и поддерживаемым Россией или созданным Россией… органам власти, предположительно причастным к нарушениям прав человека, международного гуманитарного права или к… коррупции в Украине».

Кроме этого, правительство США ввело запрет для американских граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.

Также США приняли решение о введении санкций против Первого канала, «России-1», НТВ, запрет коснется предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

Санкционные меры были приняты и в отношении восьми представителей руководства Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка, а также рестрикции против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.