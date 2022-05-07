Саргсян признал: задача номер один – отстранить Пашиняна от власти

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что единственной целью протестов армянской оппозиции является отставка премьер-министра Никола Пашиняна, и ничто другое их не интересует.

По словам Саргсяна, отстранение Пашиняна и его команды от власти является абсолютным приоритетом, пишут армянские СМИ. «У армянства сегодня другая задача – отстранить этих от власти и заняться решением серьезных проблем», – считает Саргсян, прибывший на площадь Франции, где проходит пикет оппозиции.

Саргсяна поддержал его соратник по избирательному блоку «Честь имею» Артур Ванецян.

Протестующие все еще не говорят о какой-либо программе развития Армении, а требуют лишь ухода из власти Никола Пашиняна.