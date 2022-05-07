Генштаб Украины: Россия пытается сделать невозможным применение Bayraktar

Россия сосредотачивает свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне, пытается исключить применение авиации, в том числе и Bayraktar, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Основные усилия враг сосредоточивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БПЛА «Байрактар», поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря», - пишет пресс-служба Генштаба.