«Европа сталкивается с тенями прошлого»: глава Еврокомиссии обратилась к европейцам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила жителей Евросоюза с Днем Европы, который отмечается 9 мая. Главной темой обращения фон дер Ляйен, текст которого опубликован на сайте Еврокомиссии, стала война в Украине.

«Сегодня наш континент сталкивается с тенями прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади. Жестокая война, бессмысленная агрессия и разрушенные города. Миллионы невинных людей покидают свои дома. Народ, отчаянно пытающийся определить свое собственное будущее», - отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что то, как миллионы европейцев пришли на помощь беженцам из Украины, «наполняет ее сердце гордостью». Фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину и выразила уверенность в том, что Евросоюз успешно преодолеет все трудности, возникшие из-за войны, в том числе справится с энергозависимостью от России.