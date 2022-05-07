Зеленский назвал цель Украины в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на виртуальной встрече лидеров G7, назвал главные цели страны в войне против России, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Во время выступления президент Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность. По словам Зеленского, в войне против России конечной целью для Украины является полный вывод российских военных и техники с территории Украины, обеспечение Украины способностью защитить себя в будущем.

Президент Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на международных союзников Украины, в том числе и на лидеров G7, по оказанию необходимой помощи в сфере обороноспособности, а также восстановлению экономики.