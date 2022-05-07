Саудовская Аравия снизила цены на нефть
Саудовская Saudi Aramco, контролируемая государством, впервые за 4 месяца снизила цены на нефть своей ключевой марки Arab Light для июньских поставок в Азию – до $4,40 за баррель в сравнении с $9,35 в мае. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, цены снижены и для Северо-Западной Европы, и почти для всего Средиземноморья. Цены для США остались на уровне майских.
Саудовская Аравия снижает цены на нефть впервые после того, как Brent подскочил выше $100 за баррель после вторжения РФ в Украину. Рост цен в целом происходит на фоне неопределенной ситуации вокруг российских поставок и падения экспорта из России, так как Евросоюз взял курс на отказ от российской энергии. Кроме того, на ситуацию влияют локдауны в Китае, с помощью которых страна борется с новыми вспышками COVID-19. Потребление бензина, дизельного и авиационного топлива в прошлом месяце снизилось на 20% по сравнению с годом ранее, сообщал Bloomberg.
Саудовская Аравия направляет более 60% своего экспорта сырой нефти в Азию, крупнейшими покупателями нефти являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия, отмечает издание.