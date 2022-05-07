Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Саудовская Saudi Aramco, контролируемая государством, впервые за 4 месяца снизила цены на нефть своей ключевой марки Arab Light для июньских поставок в Азию – до $4,40 за баррель в сравнении с $9,35 в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, цены снижены и для Северо-Западной Европы, и почти для всего Средиземноморья. Цены для США остались на уровне майских.