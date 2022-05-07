Китаю предсказали серьезные проблемы

Китай ждёт «сложная и серьёзная» ситуация на рынке труда, так как Пекин и Шанхай, два самых важных города страны, ужесточили антиковидные ограничения , с помощью которых китайское правительство пытается сдержать новые вспышки заболеваемости в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского премьера Ли Кэцяна.

Чиновник поручил региональным властям принять меры, которые позволят сохранить рабочие места и пережить текущие трудности. «Стабилизация занятости важна для жизнеобеспечения людей, она также является ключевой поддержкой для экономики в разумных пределах», - сказал премьер Китая, призвав предприятия возобновить производство, соблюдая ковидные ограничения.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Национальное бюро статистики, уровень безработицы в Китае достиг 5,8% в марте, это самый высокий показатель с мая 2020 года, когда по всему миру росла заболеваемость COVID-19.

Жесткие карантинные меры в двух важнейших городах Китая и других местах уже оказывают давление на вторую по величине экономику мира, нарушая глобальную цепочку поставок и усиливая инфляционные риски.