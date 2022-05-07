«Большая семерка» взяла обязательство по отказу от российской нефти
Страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом, в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «Большой семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, - заявили в Белом доме. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».