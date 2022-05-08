Израиль создает Национальную гвардию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал создать гражданскую Национальную гвардию. Совет национальной безопасности и Министерство общественной безопасности представят предложение уже до конца мая, передает The Times of Israel.

Соответствующее заявление Беннета было сделано после теракта в Израиле в День независимости.

«Высшей миссией правительства Израиля является восстановление личной безопасности граждан Израиля. Мы продвигаем важные шаги, и первый из них – это создание национальной гвардии», - цитирует слова Беннета его пресс-служба.

Премьер уточнил, что до конца мая Совет национальной безопасности Израиля представит план по создания Национальной гражданской гвардии. Ее основу составят пограничная полиция, добровольцы и резервисты.