За два тура до финиша «Зиря» занимает 3-е место и опережает занимающий 4-ю позицию «Сабах» на 4 очка. «Сабах» сегодня обыграл на выезде «Сабаил» – 2:0. Отличились Боян Летич (15-я минута) и Лукас Рангел (37-я).

«Зиря», «Сабах» и «Габала» продолжают борьбу за две путевки в Лигу конференций. «Габала» завтра примет «Нефтчи» и может вернуть себе важнейшую 4-ю строчку.

Напомним, «Карабах» как чемпион будет играть в Лиге чемпионов, «Нефтчи» обеспечил себе 2-е место и сыграет в Лиге конференций. Еще одну путевку в этот турнир должен получить обладатель 3-го места, которое сейчас занимает «Зиря». Команда Рашада Садыхова сыграет также в финале Кубка Азербайджана, где ее соперником будет «Карабах». Матч состоится 27 мая в Габале. Если «Зиря» не опустится в чемпионате ниже 4-го места, то независимо от результата финала Кубка Азербайджана первые четыре команды Премьер-лиги отправятся в еврокубки.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 60 очков (25 матчей)

2. «Нефтчи» - 50 (25)

3. «Зиря» - 43 (26)

4. «Сабах» - 39 (26)

5. «Габала» - 38 (25)

6. «Шамахы» - 21 (25)

7. «Сумгаит» - 15 (24)

8. «Сабаил» - 15 (26).