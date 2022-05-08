Выяснилось, что причиной высоких цен является запрет Ирана на экспорт некоторых овощей, особенно, помидоров, баклажанов, картофеля и лука, а также серия банкротств индивидуальных предпринимателей в Шамкирском, Товузском и Газахском районах.

Хотя весенний сезон подходит к концу, свежие овощи на бакинских рынках еще не подешевели. Особенно высоки цены на помидоры, картофель, баклажаны и перец. Сегодня цена помидоров на столичных рынках колеблется от 3,5 до 4,5 маната за килограмм. Баклажаны предлагаются по 2-4 маната, местный картофель – по 1,2-1,6 маната.

На рынке «8-ой километр» – самом оживленном в Баку, известном еще, как «Восьмой базар», продавцы рассказывают, что после введения Ираном запрета на экспорт овощей, оптовые цены выросли, как минимум, на 50-60 процентов, в то время, как приток овощей из регионов Азербайджана пока явно недостаточен.

«В прошлом году мы продавали шамкирские и газахские помидоры по 2,7 маната, а отборные помидоры «Зиря» – по 5 манатов за килограмм, - сказал один из продавцов. – Сейчас все наоборот…»

Не так давно haqqin.az, исследуя ситуацию с теплицами в Шамкире, Товузе и Газахе, выяснил, что из-за роста расходов на топливо и удобрения предприниматели оказались не в состоянии содержать свои хозяйства.

Фермеры заявили тогда, что из-за сложности и непомерной стоимости транспортировки помидоров на российские рынки, а также высоких таможенных пошлин, они задолжали банкам большие суммы денег. Многие из них так и не смогли погасить долги, разобрали теплицы и продали сельхозоборудование по цене металлолома.

Фермер Салахаддин Рзаев сообщил, что в этом году резко сократилось число фермеров, выращивающих помидоры в теплицах в Шамкире и Товузе. Потому что такие, как он, фермеры, которые в прошлом году залезли в долги, не верят, что в нынешнем сезоне смогут экспортировать свою продукцию на российский рынок.

«Владельцы теплиц в западном регионе получают прибыль только за счет экспорта на российские рынки, - сказал фермер. – В прошлом сезоне мне пришлось продать помидоры, стоившие 1,5 маната, в два раза дешевле. Много продукции осталось на складах, потом ее пришлось выбросить. Стоимость содержания теплиц растет с каждым годом. За последние год-два затраты – начиная от топлива и заканчивая упаковкой – ощутимо выросли».

Другие фермеры подтвердили, что овощной продукции не хватает из-за разорения фермеров, вынужденных закрывать свои теплицы. К концу прошлой недели им удалось вывезти в Россию несколько десятков тонн помидоров по цене 3,2-3,3 маната за килограмм. Небольшая часть была продана на местный рынок, но уже за 2,2 маната.