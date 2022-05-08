Почему в Азербайджане такие дорогие помидоры? выясняет haqqin.az
Хотя весенний сезон подходит к концу, свежие овощи на бакинских рынках еще не подешевели. Особенно высоки цены на помидоры, картофель, баклажаны и перец. Сегодня цена помидоров на столичных рынках колеблется от 3,5 до 4,5 маната за килограмм. Баклажаны предлагаются по 2-4 маната, местный картофель – по 1,2-1,6 маната.
Выяснилось, что причиной высоких цен является запрет Ирана на экспорт некоторых овощей, особенно, помидоров, баклажанов, картофеля и лука, а также серия банкротств индивидуальных предпринимателей в Шамкирском, Товузском и Газахском районах.
На рынке «8-ой километр» – самом оживленном в Баку, известном еще, как «Восьмой базар», продавцы рассказывают, что после введения Ираном запрета на экспорт овощей, оптовые цены выросли, как минимум, на 50-60 процентов, в то время, как приток овощей из регионов Азербайджана пока явно недостаточен.
«В прошлом году мы продавали шамкирские и газахские помидоры по 2,7 маната, а отборные помидоры «Зиря» – по 5 манатов за килограмм, - сказал один из продавцов. – Сейчас все наоборот…»
Не так давно haqqin.az, исследуя ситуацию с теплицами в Шамкире, Товузе и Газахе, выяснил, что из-за роста расходов на топливо и удобрения предприниматели оказались не в состоянии содержать свои хозяйства.
Фермеры заявили тогда, что из-за сложности и непомерной стоимости транспортировки помидоров на российские рынки, а также высоких таможенных пошлин, они задолжали банкам большие суммы денег. Многие из них так и не смогли погасить долги, разобрали теплицы и продали сельхозоборудование по цене металлолома.
Фермер Салахаддин Рзаев сообщил, что в этом году резко сократилось число фермеров, выращивающих помидоры в теплицах в Шамкире и Товузе. Потому что такие, как он, фермеры, которые в прошлом году залезли в долги, не верят, что в нынешнем сезоне смогут экспортировать свою продукцию на российский рынок.
«Владельцы теплиц в западном регионе получают прибыль только за счет экспорта на российские рынки, - сказал фермер. – В прошлом сезоне мне пришлось продать помидоры, стоившие 1,5 маната, в два раза дешевле. Много продукции осталось на складах, потом ее пришлось выбросить. Стоимость содержания теплиц растет с каждым годом. За последние год-два затраты – начиная от топлива и заканчивая упаковкой – ощутимо выросли».
Другие фермеры подтвердили, что овощной продукции не хватает из-за разорения фермеров, вынужденных закрывать свои теплицы. К концу прошлой недели им удалось вывезти в Россию несколько десятков тонн помидоров по цене 3,2-3,3 маната за килограмм. Небольшая часть была продана на местный рынок, но уже за 2,2 маната.
«Расходы выросли настолько, что меньше, чем по 3 маната за килограмм продавать помидоры невыгодно, - рассказал один из них. – Например, полиэтиленовые покрытия для теплиц подорожали в два раза, до 7-8 манатов за килограмм. Вырастить один гектар помидоров стоит 12-13 тысяч манатов. А ведь нужно еще платить зарплаты работникам, платить за газ. Да и удобрения за последний год подорожали вдвое…»
Один из фермеров, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что работал под открытым небом, потому что, в прошлом году задолжав банку 70 тысяч манатов и чтобы расплатиться, снес теплицу, после чего порезал и продал трубы. Создание новой, современной теплицы обойдется не менее, чем в 500 тысяч манатов. Поэтому для заработка он выращивает в открытом грунте капусту, фасоль и перец.
Как заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев, на формирование цен влияют стоимостные и сезонные факторы.
«В связи с общим ростом цен владельцы фермерских хозяйств повысили заработную плату работникам, - сказал Гулиев. – Выросли тарифы на электроэнергию, газ и воду. С другой стороны, поднялись цены на удобрения и средства защиты растений, что также влияет на стоимость. Цены на удобрения выросли с начала пандемии в три раза. Однако упомянутое мною повышение не оказало большого влияния на себестоимость».
Глава ассоциации считает, что на следующей неделе ожидается частичное падение цен на овощи. Гулиев говорит, что закрытые теплицы имеются, но их очень мало:
«На Апшероне 48 предприятий, остановились только два. В регионах закрыто очень мало теплиц. Некоторые предприниматели сдали свои фермы в аренду».