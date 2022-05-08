Израильские СМИ: Россия отводит войска из Сирии, ее заменит Иран

Военные источники портала заявляют, что Россия передает базы, где находились ее силы, иранским военным из Корпуса стражей исламской революции и «Хезболле».

Ранее израильский портал DEBKA сообщал, что Россия выводит свои силы из Сирии для переброски в Украину. Так, российское командование сосредоточило свой сирийский контингент на нескольких авиабазах в рамках подготовки к переброске части войск в Украину. Это авиабазы Хмеймим, Дейр-эз-Зор, Камышлы и Т4.

Известный израильский журналист Эхуд Яари сообщил, что в последние дни российская армия освободила ряд баз, которые она удерживала в течение многих лет, в основном в центре и на востоке Сирии, а также на севере вокруг Алеппо, в некоторых районах Дамаска, на юге Сирии, там, где она граничит с Израилем.

Сокращение российского присутствия имеет огромное значение. Россия неоднократно препятствовала упрочению иранских позиций, создавала ополчения, которые были свободны от влияния КСИР, мешала проиранским генералам захватить контроль над всей сирийской армией. Но Россия потеряла интерес к контролю над ситуацией в Сирии – и это подтверждают недавние назначения в верховное командование в Дамаске. Все они проиранские военные из 4-й дивизии Махера Асада, пишет израильское издание «Детали».

Отмечается, что российские военные базы в Сирии очень быстро занимают подразделения, подчиненные КСИР. Это тревожная весть для Израиля, который, при всех безусловных плюсах израильских ВВС, не может полностью контролировать происходящее в Сирии. «Сегодня у «Хезболлы» уже около 500 точных ракет. Это намного меньше того, чего хотели добиться иранцы, но намного больше того, что готов терпеть Израиль», - отмечает Яари.

Параллельно сообщается, что президент Сирии Башар Асад в воскресенье встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрагимом Раиси. Подробности о целях и содержании переговоров не приводятся. Видимо, одна из причин визита – обсудить изменившиеся планы российских военных, предполагает израильское издание.