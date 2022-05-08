Зеленский признал: разблокировать сейчас Мариуполь военным путем невозможно

«Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь», - передает УНИАН слова президента Украины.

Разблокировка Мариуполя военным путем пока невозможна, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленский добавил, что власть пытается дипломатическим путем решить этот вопрос. «Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены с заблокированного завода «Азовсталь», - сказал глава украинского государства.

Что касается бойцов, которые находятся в осаде на заводе «Азовсталь», Зеленский подчеркнул: «Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство Российской Федерации не хотят выпускать наших военных». Зеленский добавил, что на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля и Швейцарии. Кроме того, попытались решить этот вопрос Франция, ООН и представители руководства Международного комитета Красного Креста.

«Россия меняет военных, только если они пленные, – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует», - сказал Зеленский.