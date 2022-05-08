Сеанс с шаманами стал смертельным для российского миллиардера

Бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ», российский миллиардер Александр Субботин умер во время сеанса с четой шаманов Магуа – мужем и женой, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Субботин лечился у Магуа от алкоголизма, во время одной из процедур использовался яд жабы.

Во время очередного визита Субботину стало плохо – начались проблемы с сердцем. Магуа не захотел вызывать скорую помощь, дал бизнесмену препарат и уложил на постель, где тот и умер. Шаманы вскоре обнаружили бездыханное тело миллиардера и вызвали полицию, которой объяснили, что с умершим были в самых хороших отношениях. Причину смерти предпринимателя будут выяснять правоохранительные органы.

Отметим, что после вторжения России в Украину загадочным образом погибли уже пять российских олигархов, занимавшихся газовым бизнесом.