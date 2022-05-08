19 медалей азербайджанских дзюдоистов в Боснии, Франции и Румынии

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 19 медалей на соревнованиях в Сараево (Босния и Герцеговина), Нантере (Франция) и Бухаресте (Румыния).

На Кубке Европы среди взрослых в Сараево бронзовые медали достались Айтадж Гардашханлы (63 кг) и Судабе Агаевой (70 кг).

Во Франции на молодежном Кубке Европы Азербайджан завоевал 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. В общекомандном зачете наша сборная заняла 2-е место после французов.

Золотые награды на счету Исмаила Заманова (81 кг) и Вугара Талыбова (90 кг). Серебро взяли Туран Байрамов (60 кг) и Вусал Галандарзаде (73 кг), а бронза в активе Гасыма Велизаде (66 кг), Омара Раджабли (81 кг), Руслана Насирли (100 кг) и Кенана Насибова (свыше 100 кг).

Наконец, на юношеском Кубке Европы в Бухаресте сборная Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Здесь наша команда заняла 2-е место. А если брать только зачет мальчиков, то тут мы на 1-м месте.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Шахин Оруджзаде (55 кг), Мехти Джафаров (66 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Серебро у Магомеда Мамишова (50 кг), а бронзу добыли Магомед Мусаев (55 кг), Абиль Юсубов (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Али Гаджизаде (73 кг) и Вусаля Гаджиева (52 кг).