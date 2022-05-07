Конкурс «Евровидение-2022» открылся в Турине

В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии.

Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на "Евровидении" не красного, а бирюзового цвета.

По прогнозам букмекеров, украинская группа Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании.

Россия и Беларусь не принимают участие в нынешнем конкурсе. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский вещательный союз (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС. Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году.