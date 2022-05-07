Лидеры G7 «заверили президента Украины Владимира Зеленского в неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить будущие акты агрессии», передает Meduza со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Лидеры стран «Большой семерки» по итогам видеоконференции приняли заявление, в котором они заявили об усилении поддержки Украины в войне с Россией.

В заявлении отмечается, что встреча состоялась в годовщину окончания Второй мировой войны, ее участники чтут память миллионов погибших и отдают дань уважения тем, кто одержал победу над фашизмом, включая страны-союзники и СССР. «Семьдесят семь лет спустя президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину, начав ничем не спровоцированную агрессию против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа», - подчеркнули участники встречи.

Участники встречи в совместном заявлении также анонсировали новые санкции в отношении России, включая продолжение и усиление «кампании против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина», постепенный запрет на импорт российской нефти и другие меры, которые вынудят Россию «заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину».

«Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества», - говорится в заявлении.