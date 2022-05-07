Канада ввела санкции против 40 россиян. Среди них Вагит Алекперов

Канада включила в свои санкционные списки еще 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам состоявшейся в Киеве его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В опубликованном на сайте правительства Канады документе говорится, что в список, в частности, добавлены экс-президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Также Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на 50 млн канадских долларов ($38,8 млн). Эти поставки, в частности, включают боеприпасы для гаубиц М777 и стрелкового оружия, а также предоставление спутниковых снимков высокого разрешения.