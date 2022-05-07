Сын экс-диктатора может стать президентом Филиппин

На Филиппинах готовятся к президентским выборам и выборам в органы местного самоуправления, запланированным на понедельник, 9 мая.

Действующий президент Родриго Дутерте в выборах не участвует: филиппинские законы не предусматривают второго срока.

Одной из ведущих кандидатур в президенты страны называют действующего вице-президента, независимого кандидата Лени Робредо, передает Euronews. Безусловный же лидер президентской гонки – Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего диктатора Филиппин. Опросы отдают ему 56% голосов, он намного опережает всех соперников. В гонке за вице-президентское кресло на прошлых выборах Лени Робредо обошла его всего на полпроцента.

64-летний политик нечасто выступает в традиционных СМИ, зато ведёт масштабную кампанию в социальных сетях, рассчитывая прежде всего на молодёжь.