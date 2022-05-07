С «Азовстали» эвакуировали более 170 гражданских. Россияне разлучили 4-летнюю девочку с мамой

Более 170 гражданских лиц эвакуировано из «Азовстали» и зоны Мариуполя во время третьей операции под эгидой ООН и Международного комитета Красного Креста. Об этом со ссылкой на МККК сообщает «Интерфакс-Украина».

«После пребывания в течение недель преимущественно под землей с исчерпанными запасами пищи, воды и лекарств более 170 гражданских лиц прибыли из «Азовстали» и Мариуполя в Запорожье в воскресенье во время третьей операции по безопасному выходу, которая проводилась на днях и координировалась Международным комитетом Красного Креста, сторонами конфликта и Организацией Объединенных Наций», - говорится в пресс-релизе МККК.

Мариупольский городской совет подтвердил, что 173 человека, эвакуированных с «Азовстали», доехали до подконтрольной Украине территории.

В то же время бойцы из полка «Азов» рассказали, что в ходе последней эвакуации российские военные разлучили мать и ее четырехлетнюю дочь – мать оставили в так называемом фильтрационном лагере, а девочку вывезли в Запорожье. Военные призывают мировое сообщество вмешаться в ситуацию.