Десятки жителей Ирана отравились суррогатным алкоголем, десять погибли

В провинции Хормозган на юге Ирана из-за употребления поддельного алкоголя отравились 75 человек, десять из них скончались. Об этом агентству Tasnim сообщила представитель Университета медицинских наук Хормозгана Фатма Неврузиан.

По ее словам, инцидент произошел в городе Бендер Аббас, одна из скончавшихся – женщина. Состояние четырех тяжелое.

Согласно иранскому законодательству, за производство, покупку или продажу алкогольных напитков предусмотрены тюремный срок или порка.