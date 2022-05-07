Асад назначил этническую армянку послом Сирии в Армении
Президент Сирии Башар Асад назначил нового посла Сирии в Армении – им стала член Народного совета арабской республики Нора Арисян.
На посту диппредставителя Сирии в Армении Нора Арисян сменит Мухаммада-Ахмада Хаджа, проработавшего в этой должности 5 лет.
Армянские СМИ пишут, что Нора Арисян – филолог и писатель, работала пресс-секретарем посольства Армении в Сирии и консультантом в Минкульте САР. С 2013 года возглавляет кафедру армяноведения университета Дамаска.