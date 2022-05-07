Предложение администрации, направленное в Капитолийский холм представляет собой часть крупного пакета расходов на поддержку Украины в размере 33 миллиардов долларов. Байден предлагает отменить на четыре года требование о том, чтобы у ученых, обращающихся за визами, был бы спонсирующий работодатель. Тем самым устраняется одно из самых больших препятствий для специалистов, стремящихся эмигрировать в Соединенные Штаты.

Президент Джо Байден обратился в Конгресс США с предложением ускорить выдачу виз российским ученым, стремящимся покинуть свою страну в разгар вторжения Москвы в Украину. Как сообщает The New York Times этот шаг является попыткой ускорить уже начавшуюся утечку мозгов и еще больше лишить Кремль лучших талантов России.

В свою очередь, в пылу подавления антивоенных настроений, российские власти принимают все более жесткие законы, ограничивающие гражданские свободы и инакомыслие. А эта тенденция обуславливает массовый побег интеллектуальной элиты из России.

Эта мера будет применяться только к гражданам России, имеющим степень магистра или доктора наук в таких областях науки или техники, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика. Чиновники администрации утверждают, что такой шаг будет иметь двойную выгоду – нанесет ущерб России и принесет пользу Америке.

- В России все большим преследованиям подвергаются выступающие против войны в Украине преподаватели вузов, студенты, муниципальные депутаты, школьные учителя и даже православные священники. Увольняют уже не только за подписанную петицию или участие в акциях протеста против «спецоперации России», а за посты в соцсетях. Недавно за антивоенный пост был уволен доцент кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского университета. Что происходит?

- Идет процесс трансформации авторитарного режима в тоталитарную систему. Власти берут под полный контроль все сферы жизни в стране, включая науку, которая меньше всего готова подчиниться государственной идеологии кремлевских властей.

В цивилизованном мире научное сообщество руководствуется, как правило, фактами, логическими выкладками, поисками чего-то нового, старается найти природные закономерности и др. А вот в тоталитарном государстве науке отведена роль служанки идеологии, так что, нет ничего удивительного, что для настоящих ученых такая роль просто невыносима. И дело тут не только в отношении властей к антивоенным протестам. Мы видим удручающий процесс полного расхождения между реальностью и идеологией, которая интерпретирует эту реальность. В данном процессе ученые являются реальным препятствием в работе идеологической машины, а потому именно идеологи жестко диктуют ученым правила игры в современной России.

- В какой форме тоталитаризм проявляется в российской науке?

- Весьма характерны в этом плане обвинения Кремля в адрес Украины и США в создании биологического оружия, которое, якобы, может поражать людей по этническому признаку. Как это ни парадоксально, в российских СМИ до сих пор обсуждается этот вопрос.

Конечно, большинство ведущих российских специалистов в области биологии многократно отвергали через неподконтрольные властям СМИ возможность создания такого биооружия, пытаясь упрощенно объяснить российской аудитории, что биологическое оружие, способное поражать конкретные этносы, является абсурдом. Не говоря уже о том, что еще в далеких 70-х годах прошлого века развитые страны, отказались от разработки и создания новых видов биологического и бактериологического оружия, и создания других форм биологического оружия сейчас в развитых странах не происходит.

Любопытно, что российские власти, доказывая разработку биологическое оружия в Украине, приводят работы украинских ученых, связанные с кольцевания птиц, изучением летучих мышей и пр. Словно изучать миграцию птиц или особенности летучих мышей можно только в военных целях.

Ученых, которые заявили, что разговоры о биооружии, избирательно поражающем этносы, антинаучная ахинея, российские СМИ обвиняют попытках оправдать разработку врагами России биологического оружия массового поражения.

Следует отметить, что паранойя о якобы подготовке американцами биооружия, нагнеталась еще с начала 2000-х. В 2018 году Академия наук России заявила, что все опасения насчет биооружия напрасны, поскольку разработка такого оружия не ведется. Теперь же, миф о работе американцев над биооружием в лабораториях Украины стал частью государственной пропаганды Кремля. И тех, кто говорит, что это невозможно клеймят, как предателей и пособников врагов России.

- Такое явление уже было в сталинские времена и называлась оно «лысенковщина». То есть, советская практика идеологической борьбы с научными оппонентами в естественных науках…

- Мои опасения заключаются в том, что власти будут валить все беды, которые приносит война в Украине и связанные с ними санкции, на вымышленных «внутренних врагов». К примеру, из-за санкций в России могут исчезнуть ветеринарные вакцины, поскольку для их производства необходимы импортные компоненты, которые трудно заместить, что создает в итоге реальную угрозу массового падежа скота.

Так вот, не исключено, что, как и в сталинские времена, массовый падеж скота российская пропаганда будут объяснять происками врагов народа, засланными американцами террористами и прочими вредителями. Тут напрашивается аналогия с китайской «культурной революцией», когда созданные Мао Цзэдуном отряды хунвейбинов – члены молодежных штурмовых отрядов, подвергали публичному остракизму ученых, учителей, профессоров и вообще представителей интеллигенции. Этим людям вешали на шею таблички с надписью «Я – враг народа», а проходящие мимо вокруг плевали им в лица.

Как и сталинском СССР, в Китае, биологию изуверски отрывали от реальности научных фактов, что нанесло непоправимый вред биологической науке как в Китае, так и в СССР. Советская биология, как известно, отставала от мировой на десятилетия, и ученым было нелегко преодолеть этот разрыв.

При тоталитарной системе в России, свидетелями которой мы являемся, ученый, сам того и не понимая, становится врагом системы, который в ответ обязан перемалывать ученого. Наука очень быстро превращается в служанку идеологии и марионетку режима. В такой системе только ученым из военно-промышленного комплекса разрешается выражать несогласие. Все остальные находятся под жестким идеологическим контролем. ВПК также под контролем, но в этой сфере контроль осуществляется несколько иначе. Государство дает ученым «военки» какие-то возможности выражать свое, отличное от официальной точки зрения, мнение, но только в узком кругу отечественных специалистов, чтобы не разрушить окончательно взаимосвязь между учеными этого сообщества

- Но есть же ученые, которые поддержали вторжение в Украину. Так Российский союз ректоров выступил в поддержку путинской войны заявлением, подписанным более чем 180 руководителями университетов. Кстати, в МГТУ им. Баумана, СПбГУ, ВШЭ, МГУ и других учатся немало азербайджанских студентов…

- В первые же часы войны в Украине, газета российских ученых «Троицкий вариант» опубликовала письмо против войны, подписанное более тысячью ведущих российских специалистов. Потом у «Троицкого варианта» возникли большие неприятности, ей запретили публиковать списки протестовавших ученых, а также газету объявили иностранным агентом.

Тем не менее, неформальные движения против российской агрессии в Украине стали очень популярными среди украинских ученых, как внутри страны, так и заграницей.

Спору нет, большая группа ректоров российских вузов поддержала войну в Украине. Когда ученый занимает высокий государственный пост, он становится чиновником. Письмо ректоров следует рассматривать как обращение чиновников, у которых совершенно другие политические интересы. И если ученым важно отстаивать правду, то чиновникам важно сохранить должность, что достигается только при абсолютной лояльности к властям.

Кстати, Европейская ассоциация университетов, представляющая более 850 европейских высших учебных заведений в 48 странах, включая Россию, приостановила членство 12 российских университетов, руководители которых подписали заявление в поддержку войны.

- Телепропагандисты Соловьев, Симонян и другие заверяют, никакого влияния на российскую науку санкции не окажут, и Российская академия наук по-прежнему будет впереди планеты всей. Так ли это на Ваш взгляд?

- От введенных Западом санкций российская наука понесет колоссальные потери, поскольку она максимально завязана на импорте. В первое время считали, что спасти науку можно будет переориентацией на сотрудничество с Китаем и Индией. Потом стало понятно, что на это уйдут годы. И неизвестно, как быть с импортом реактивов и приборов, без которых не могут существовать многие научные дисциплины. Также непонятно, откуда российская наука сможет получить доступ к англоязычной научной литературе. Дело в том, что санкции закрыли возможности подписки на многие научные издания. Теперь, в лучшем случае, можно будет попытаться получить доступ к научной литературе пиратским способом.

- Известный российский молекулярный биолог Константин Северинов едко написал в социальной сети: «Наконец-то Российская Академия наук нашла себе равновеликого партнера. Китай, не говоря о разных прочих, пусть утрется. РАН подпишет дорожную карту о научно-техническом сотрудничестве с Национальной академией наук Кыргызской Республики»…

- Очевидно, что Китай и Индия совершенно не заинтересованы в тесном научном сотрудничестве с Россией. Китайцы вообще не намерены спасать загнанную в угол российскую науку.

Китайские ученые сворачивает сотрудничество с российскими коллегами. Пекин передумал проводить совместные научные конференции, отменяет российско-китайские форумы, и это шокирует Москву. Российские ученые с недоумением спрашивают, почему Поднебесная так поступает с ними, ведь русские воюют не с Китаем, а с Украиной.

На этом фоне развитые страны Азии, как и европейцы с американцами, начинают сторониться России.

То есть, с одной стороны поставлен заслон для интеграции российской науки в мировую науку, а с другой, на ученых в РФ оказывают жесткое идеологическое давление. В таких условиях российская наука будет пребывать в абсолютно безвыходном положении. Часть представителей научного сообщества попытается иммигрировать, другая займется чем-то другим, чтобы как-то свести концы с концами. А кто-то и вовсе будет делать вид, что работает, но на деле будет подрабатывать на стороне.

Также не исключено появление в научной среде диссидентства по советскому образцу. Вся карьера академика Андрея Сахарова была связана с разработкой ядерного оружия. Будучи известным ученым, он стал политическим деятелем.

Конечно, и в современном научном сообществе есть люди, которые сохраняют разум и обладают иммунитетом против идеологических догм. Несомненно, тех людей, которые будут активно высказывать мысли, не совпадающие с официальной идеологией РФ, будут активно преследовать. Так было в недавней истории и сталинские времена: человек что-то скажет, и его посадят в тюрьму. В нашей истории было много ученых, которых гнобили в лагерях или использовали их работу в шарашках, где они оставались заключенными и работали над военными проектами. Политический вектор современной России говорит о том, что страна движется в направлении реставрации сталинского советского периода науки.

- Как Вы расцениваете данные соцопросов, по которым почти 80 процентов россиян поддерживают политику властей по вторжению в Украину?

- Говоря о поддержке, большинству россиян надо учесть, что до сих пор в России есть миллионы людей, которые положительно относятся к Сталину.

В Китае во времена культурной революции от голода умерли миллионы людей, что, однако, Мао Цзэдуну – остаться у власти и даже умереть в своей постели. За все чудовищные преступления и геноцид собственного народа Мао так и не понес наказания. Люди умирали от голода, но при этом славили «великого кормчего».

Примерно такое же массовое зомбирование населения происходит в тоталитарном обществе. Хотя среди родственников людей, которые умерли от голода, были недовольные культурной революцией. Но при тоталитарной системе большинство населения оказывается зомбированным государственной идеологией и пропагандой. Есть примеры, когда зомбированное общество прозревает.

Я очень надеюсь, что вся конструкция российского тоталитаризма при мощном внешнем импульсе, отсутствии успеха в войне с Украиной, рухнет под воздействием внутренних факторов.

Потому, что в условиях войны, когда у людей спрашивают, поддерживают ли они войну в Украине, на самом деле у них хотят узнать: «Одобряют ли они или нет решения властей Российской Федерации?»

Понятно, что далеко не каждый россиянин честно признается, что не доверяет своей стране. Россиян, волнует их безопасность, и в условиях инициации суровых законов тревога эта вполне оправдана. Мы знаем, что поддерживающие режим и войну люди существуют. Но они же очень легко меняют свою позицию в зависимости от качества пропаганды. Другими словами, то, что им велят по телевизору поддержать, то они и поддерживают. Массовое сознание очень инертное и быстро поддается давлению и пропаганде СМИ.

Санкции приведут к значительному обнищанию российского общества. Экономика России, включая сельское хозяйство, очень зависит от импорта. Естественно, при дефиците импортных компонентов будут ощутимо повышаться цены на продукты. А когда наступает экономический хаос, то человеку свойственно заниматься собственным бытом, а не войной в соседней стране…