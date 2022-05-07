О новых санкциях против России объявила и Британия

Вечером в воскресенье о введении новых санкций в отношении России объявила Британия. Ограничения, которые предусматривают импортные пошлины и запрет на экспорт, затронут товары на 1,7 млрд фунтов (2,1 млрд долларов), говорится в заявлении департамента международной торговли Соединенного Королевства.

В ведомстве уточнили, что импортные пошлины затронут товары на 1,4 млрд фунтов, в их числе – платина и палладий. Еще в 250 млн фунтов обойдется запрет на экспорт, который коснется химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования.

Это уже третий раунд британских санкций против России. Власти Британии заявляют, что ограничения затронут более 96% импорта товаров из России и более 60% экспорта.

Ранее в воскресенье стало известно о новом пакете антироссийских санкций, введенных США и Канадой.