Иран сделал заявление из-за войны в Украине

Война в Украине должна быть урегулирована путем политических переговоров, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау в Тегеране, пишет ТАСС

Иранский дипломат призвал к прекращению военных действий. По его словам, Тегеран выступает против конфликта, как ранее осуждал происходившее в Йемене, Афганистане, Сирии, Ираке «или в любой другой части планеты».

«Выход из кризиса должен быть политическим и переговоры между Россией и Украиной должны привести к прекращению военных действий», — отметил он.