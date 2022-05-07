Замкомандира «Азова» рассказал об ужасающей ситуации на «Азовстали»: сотни убитых и раненых военных

Военные на «Азовстали» не знают, сколько собратьев остались под завалами на заводе после бомбардировок, а с потеплением тела начинают разлагаться и отравляют все, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь в интервью BBC News Украина.

«Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры какие-то продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать. Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая) снова много убитых, раненых. У нас нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медпомощь...

Количества погибших (военных) я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших... Наш госпиталь бомбят... У нас много убитых именно в результате бомбардировок. Ситуация просто катастрофическая...»

Паламарь отметил, что «российской стороне тоже нужно собрать своих убитых военных. Для этого требуется режим прекращения огня и договоренности обеих сторон о сборе тел погибших. Сейчас на улице уже тепло. Тела начинают разлагаться и отравляют все».

Украинский военный рассказал, что защитникам Мариуполя несколько раз обещали помощь, но ничего и не изменилось. «Самое циничное то, что нам дают обещания: «Ребята, продержитесь до середины марта, а дальше будет помощь». И ничего. «Продержитесь до апреля - и все будет хорошо, классно». Снова ничего в итоге. Надеемся, что благодаря журналистам и политикам, не всем, а тем, кто действительно пытается помочь, мы можем повлиять на мир, на ООН по организации эвакуации раненых и возможной экстракции находящегося здесь военного гарнизона».

Украинский защитник добавил, что они иногда питаются раз в день, а иногда день проходит без еды: «Мы растягиваем все, что имеем, делимся. Некоторые запасы воды еще есть. К тому же у нас есть техническая вода, которую мы кипятим и пьем».