Принц Уильям и его супруга решили отказаться от титулов

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили отказаться от титулов в общении с подданными и предпочитают, чтобы граждане Соединенного Королевства обращались к ним просто по именам. Об этом сообщило издание The Mirror.

Принимая такое решение, герцог и герцогиня Кембриджские надеются выглядеть в глазах соотечественников «более доступными и менее скучными». «Они хотят попытаться избежать поклонов и реверансов на публике, быть более доступными, менее формальными, менее навязчивыми, порвать со многими традициями и сосредоточиться на современной монархии», — сообщает источник издания.

По словам собеседника издания, эта идея пришла к Уильяму и Кейт в ходе их поездки по странам Карибского бассейна, которая обернулась для них «персональной PR-катастрофой». По возвращении из тура пара собрала своих помощников в Лондоне и объявила, что поездка оказалась «устаревшей, оторванной от реальности, слишком формальной и скучной».